Plus d'infos sur le concert Pergolese - Stabat Mater à Versailles

Pergolèse : Stabat MaterDurée: 2h15 entracte inclus Le Stabat Mater de Pergolèse, créé en 1736, est l'une des oeuvres emblématiques du baroque, et a profondément marqué le monde musical du XVIIIème siècle, notamment français. Pour donner toute sa splendeur à ce somptueux duo de voix angéliques déplorant la douleur de Marie au pied de la Croix, il faut deux interprètes qui sachent mêler leurs timbres purs, comme les deux castrats pour lesquels cette musique a sans doute été composée. Valer Sabadus est devenu en quelques années un chanteur de charme de la scène baroque, et sa première apparition à Versailles dans Didone Abandonnata de Hasse fut sa révélation en France. Maintenant acclamé partout, il formera un duo passionnant avec Christophe Dumaux, magnifique Jules César dans l'oeuvre de Haendel il y a peu à Versailles : voici deux interprètes d'exception pour un programme de sensibilité et de virtuosité... PROGRAMME Giovanni Benedetto Platti (1697-1763) Concerto grosso d'après la sonate pour violon en fa majeur d'Arcangelo Corelli Gennaro Manna (1715-1779) Litanie per la Beata vergine à 2 voix Angelo Ragazzi (1680-1750) Sonate à quatre en sol majeur op. 1 n° 8 Nicola Antonio Porpora (1686-1768) Salve Regina en fa majeur Antonio Vivaldi (1678-1741) Salve Regina RV616 Jean-Baptiste Pergolèse (1710-1736) Stabat Mater pour soprano, alto, cordes et basse continue Distribution : Valer Sabadus Contre-ténor Christophe Dumaux Contre-ténor Cappella Gabetta Andrès Gabetta Direction