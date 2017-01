Plus d'infos sur le concert Mozart - Symphonies 39,40,41 à Versailles

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)Symphonies N° 39, 40, 41Joseph Haydn (1732-1809)Symphonie N° 100 "Militaire"Ensemble MatheusJean-Christophe Spinosi DirectionLes trois dernières symphonies de Mozart, respectivement numéros 39, 40 et 41, ont été composées à la suite à l'été 1788, puis créés en tournée. Leur force d'écriture en a fait le triptyque le plus joué de Mozart, mais aussi le plus représentatif du classicisme viennois, apportant à l'inventivité des thèmes et à la splendeur de l'orchestration, une maîtrise de la composition proche de la perfection. En somme, ce sont les oeuvres les plus préromantiques de Mozart, tout en étant, à l'aune des symphonies de Haydn, l'aboutissement de la forme classique de la symphonie, que Beethoven devait bientôt entièrement bouleverser. Mais l'emphase olympienne de la "Jupiter" est à elle seule la passerelle entre deux époques. La Symphonie n° 100 de Haydn, dite « Militaire », a été composée et créée peu de temps plus tard, en 1794 lors de son deuxième voyage à Londres. Elle doit son surnom à l'intervention des percussions "turques" (triangle, cymbales, grosse caisse) qui renforcent le rythme martial de l'oeuvre, devenue un cheval de bataille des orchestres symphoniques. Pour interpréter ces grandes oeuvres viennoises, Jean-Christophe Spinosi se souvient qu'elles ont été composées dans le même moule que les opéras célèbres de Mozart : un orchestre de solistes, une dynamique sous-tendant le propos, une recherche permanente des couleurs dans l'orchestration, et surtout cette faculté à faire chanter l'orchestre comme un choeur de divas! Pour Haydn, l'ensemble Matheus sortira l'artillerie lourde, comme il se doit pour rappeler que la guerre et les Turcs campaient souvent aux portes de la Vienne impériale....