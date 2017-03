Plus d'infos sur le concert Mozart: Don Giovanni à Versailles

Mozart : Don Giovanni de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)Il dissoluto punito ossia il Don GiovanniDramma giocoso en 2 actes sur un livret de Lorenzo da Ponte inspiré du mythe de Don Juan.Durée: 3h20 entracte inclus Distribution : Jean-Sébastien Bou, Don Giovanni Callum Thorpe, II Commendatore, MasettoAna Maria Labin, Donna Anna Fabio Trümpy, Don Ottavio Léa Trommenschlager, Donna Elvira Robert Gleadow, Leporello Chiara Skerath, Zerlina Les Musiciens du Louvre Marc Minkowski, direction musicale Francesco Corti, chef de chant Ivan Alexandre, mise en scène Marc Minkowski et Ivan Alexandre ont entrepris de monter la Trilogie Mozart Da Ponte dans les deux plus mythiques théâtres de Cour : le Théâtre du Palais Royal de Drottningholm, en Suède, et l'Opéra Royal de Versailles, contemporains de Mozart. La saison dernière, leurs Noces de Figaro ont été triomphales : ils présentent maintenant l'ouvrage le plus célèbre de Mozart, Don Giovanni, avec une brillante équipe de chanteurs qui suit la trilogie. Retrouvant l'esprit direct d'un Théâtre de tréteaux, ce spectacle emporte à cent à l'heure les protagonistes du Drama Giocoso de Mozart, soirée au champagne qui se termine en enfer!Catégorie Accés VIP : Les premiers rangs de l'amphithéâtre ou la Loge du Roi, meilleures places de la salle ainsi su'une coupe de Champagne et le programme offert. Catégorie Prestige : de trés bonnes places ainsi qu'une coupe de Champagne et le programme offerts.