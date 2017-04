Plus d'infos sur le concert Le Couronnement De Popee à Versailles

le Couronnement de Poppée(l'Incoronazione di Poppea)de Claudio Monteverdi (1567-1643) Opéra en un prologue et trois actes sur un livret de Giovanni Francesco Busenello. Créé en 1642 à Venise. Durée: 3h10 entracte inclus – Opéra mis en scène De la longue carrière de Monteverdi pour l'opéra, il ne nous reste que trois oeuvres, Le Couronnement de Poppée est la dernière, créée en 1642 à Venise. Tout d'abord, il y a l'intrigue (inspirée de l'histoire antique), celle de la conquête du pouvoir par la Maîtresse de Néron, Poppée, qui ne renonce à aucun crime pour parvenir à ses fins. Ensuite, il y a le livret de Busenello, extrêmement théâtral et dramatique, d'une redoutable efficacité dans l'évocation des complots ou des drames, comme dans des scènes drolatiques qui parsèment la partition. Enfin, il y a la musique de Monteverdi, somptueuse de bout en bout, qui touche au coeur depuis quatre siècles. L'Opéra National de Lyon a souhaité ressusciter la mise en scène mythique de Klaus Michael Grüber conçue pour le Festival d'Aix en Provence en 2000, et en confier la direction musicale à Sébastien d'Hérin, récemment couvert d'éloges pour l'enregistrement de Scylla et Glaucus de Leclair. Distribution : Josefine Göhmann Poppea (en alternance)Emilie Rose Bry Poppea (en alternance)Laura Zigmantaite NeroneAline Kostrewa OttoneAndré Gass ArnaltaJosefine Göhmann Drusilla, Virtù (en alternance) Emilie Rose Bry Drusilla, Virtù (en alternance) Rocio Perez Damigella, Amore Katherine Aitken Fortuna, Valletto James Hall Famigliare I, Pallade Brenton Spiteri Famigliare II, Mercurio, Soldato I Pierre Héritier Littore, Liberto Klaus Michael Grüber Mise en scène Studio de l'Opéra de Lyon Les Nouveaux Caractères Sébastien d'Hérin DirectionCatégorie Accés VIP : Les premiers rangs, meuolleures places de la salle ainsi su'une coupe de Champagne et le programme offert. Catégorie Prestige : de trés bonnes places ainsi qu'une coupe de Champagne et le programme offerts.