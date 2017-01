Plus d'infos sur le concert Le Bourgeois Gentilhomme à Versailles

Lully / Molière : Le Bourgeois GentilhommeJean-Baptiste Lully (1632-1687) Molière (1622-1673) Comédie-ballet de Molière en cinq actes Musique de Jean-Baptiste Lully Créé au Château de Chambord le 14 octobre 1670Apres le succès des représentations données à l'Opéra Royal ou il a notamment été filmé, ce Bourgeois gentilhomme truculent revient à Versailles ! Dans Le Bourgeois gentilhomme, Molière tire le portrait d'un aventurier de l'esprit n'ayant d'autre désir que d'échapper à sa condition de roturier pour poser le pied sur des territoires dont il est exclu... La découverte d'une terra incognita qui, de par sa naissance, lui est interdite. Pourquoi se moquer de Monsieur Jourdain ? Le bourgeois se pique simplement de découvrir ce qu'aujourd'hui nous nommons “la culture” et il s'attelle au vaste chantier de vivre ses rêves... Et qu'importe si ces rêves sont ceux d'un homme ridicule.En choisissant de redonner à la pièce sa forme originale d'une comédie-ballet mise en musique sur les partitions de Lully, Denis Podalydès convoque tous les arts. Avec cette fête de théâtre costumée par Christian Lacroix, il vise à cette apothéose des sens tant espérée par son héros interprété par Pascal Rénéric. Il s'agit bien évidemment de rire de la comédie. Mais, comment ne pas avoir de la tendresse pour cet homme sans qualité qui tente d'initier à lui tout seul la première révolution culturelle ? Elevé après mille péripéties comiques au rang de “Mamamouchi”, Monsieur Jourdain vit son heure de gloire en musique et en danse, malade de sa bourgeoisie, gentilhomme imaginaire, à la fois exaucé et battu, dupé et triomphant, en ce moment théâtral si rare ou le ridicule fait place à l'émerveillement pur.Julien Campani Le Maître de musique et DoranteBénédicte Guilbert DorimèneLeslie Menu LucileHermann Marchand Un laquaisNicolas Orlando Un laquaisPascal Rénéric Monsieur JourdainAlexandre Steiger Le Maître tailleur et CovielleThibault Vinçon Le Maître de danse et Cléonte Windy Antognelli, Flavie Hennion, Artemis Stavridis, DanseusesChanteurs : Cécile Granger (soprano), Marc Labonnette (baryton et le grand Mufti), Francisco Mañalich (chanteur et gambiste)Ensemble La Révérence · Christophe Coin VioloncelleMaria Tecla Andreotti, Louis Creach, Stéphan Dudermel, François Guerrier, Vincent Robin, MusiciensDenis Podalydès Mise en scène Sociétaire de la Comédie FrançaiseChristophe Coin Direction musicaleEmmanuel Bourdieu Collaboration artistique · Éric Ruf ScénographieStéphanie Daniel LumièresChristian Lacroix CostumesKaori Ito Chorégraphie · Véronique Soulier-Nguyen Maquillages et coiffuresDurée: 3h30 entracte inclus* Catégorie Prestige = coupe de champagne + programme offerts * Catégorie VIP = Les premiers rangs de l'amphithéâtre ou la Loge du Roi, meuilleures places de la salle ainsi qu'une coupe de champagne et le programme offerts