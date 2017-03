Plus d'infos sur le concert Charpentier: Grands Motets à Versailles

Charpentier : Grands Motets pour la Semaine Sainte♦ PROGRAMMEMarc-Antoine Charpentier (1643-1704) Miserere des Jésuites Leçon de Ténèbres Motets pour les Trépassés Messe Durée: 1h15 sans entracte Ensemble CorrespondancesSebastien Daucé Orgue et directionDans la tradition musicale catholique, la Semaine Sainte est le moment d'une profusion musicale toute particulière. Mobilisant toutes les forces musicales des églises, cathédrales, couvents et même des salles de concert, la Passion du Christ envahit chaque lieu officiel, pour une communion de tout le Royaume dans la souffrance du Rédempteur. Pour ce concert, Sébastien Daucé souhaite présenter les différentes facettes des oeuvres composées par Charpentier à cette occasion, pour les usages les plus divers. La Messe bien sûr, destinée aux grands offices comme ceux de la Sainte Chapelle de Paris dont Charpentier était le Maître de Musique, est l'ouvrage majeur pour le plus grand nombre des croyants. Le magnifique Miserere des Jésuites rappelle la force de cette Confrérie, dominante dans le Grand Siècle français, par les nombreux édifices dont elle a la charge et qui sont de puissants centres musicaux. Enfin les Leçons des Ténèbres étaient destinées à la pratique conventuelle, mais en cette période de l'année où toute représentation d'opéra était interdite, on se pressait pour entendre (sans les voir) les plus belles voix des couvents de Paris qui rivalisaient alors en mondanité sacrée... Réunir cette palette d'oeuvres pour la Passion permet à Sébastien Daucé de déployer toutes les couleurs des instrumentistes et chanteurs de l'Ensemble Correspondances : la musique de Charpentier est leur terre d'élection, sa subtilité instrumentale, son immanente beauté chorale sont leur meilleure expression. Rencontre au sommet entre les meilleurs interprètes actuels de Charpentier, et sa musique la plus déchirante...* Catégorie Prestige = coupe de champagne + programme offerts* Catégorie VIP = Les premiers rangs de l'amphithéâtre ou la Loge du Roi, meuilleures places de la salle ainsi qu'une coupe de champagne et le programme offerts