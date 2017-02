Plus d'infos sur le concert Cecilia Bartoli : La Cenerentola à Versailles

CECILIA BARTOLI : LA CENERENTOLA3h entracte inclus Il y a 20 ans, Cecilia Bartoli endossait à l'Opéra de Zurich le rôle de Cenerentola (Cendrillon) dans l'oeuvre éponyme de Rossini. Immédiatement, son incarnation tour à tour fougueuse, tendre, éblouissante, mutine et impérieuse, faisait de ce spectacle un spectacle culte de la plus célèbre maison lyrique suisse. Nous voici deux décennies plus tard, et Cecilia a décidé de faire ses adieux à cette oeuvre phare en partant en tournée pour clore ce grandiose chapitre musical ! Elle a choisi Versailles pour donner deux représentations, en costumes et mise en espace, et y emporter une troupe qui a ce spectacle dans le sang, et le vit à chaque instant pour l'avoir chanté au côté de Cecilia de très nombreuses fois. C'est avec un nouvel orchestre, fondé sous les auspices de la Diva Bartoli elle-même, que se fait cette tournée : Les Musiciens du Prince, basés à l'Opéra de Monte Carlo, que dirigera l'impétueux Diego Fasolis. Distribution : Cecilia Bartoli Angelina Edgardo Rocha Don Ramiro Nicola Alaimo Dandini Choeur Hommes de l'Opéra de Monte-Carlo Les Musiciens du Prince Diego Fasolis, Direction Claudia Blersch, Mise en espace Place Privilège (Doge) : les meilleures places de la salle, le programme offert, une invitation au cocktail dînatoire (ouverture 1heure avant le spectacle) et champagne à discrétion.Place Prestige : de trés bonnes places ainsi qu'une coupe de champagne et le programme offerts.