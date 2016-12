Plus d'infos sur le concert Drop In Bass / New Year Party #5 à Vernouillet

Le concert Drop In Bass / New Year Party #5 a lieu dans le cadre de la Soirée Nouvel an Vernouillet 2017.

Nous sommes fiers de vous présenter le 5e round de la Drop In Bass « New Year Party » ! Venez fêter la nouvelle année entourés de plus de 1300 fêtards heureux ! Musique électronique all night long!

Comme chaque année, Bass Embassy te réserve un nouvel an que tu n'es pas prêt d'oublier ...

On ne change pas une équipe qui gagne, nous reprenons la même formule que les années précédentes pour vous faire passer un réveillon dont vous vous souviendrez longtemps (ou pas...)

*VOICI DONC LES PREMIÈRES INFORMATIONS...*

- L'événement aura lieu en région parisienne

- Il y a 1300 places. Les entrées se font sur préventes uniquement, donc AUCUNE entrée sur place.

- Le plateau sera 100% Bass Music avec des artistes locaux et internationaux :

SOBERTS

MURDA

AYONIKZ

SUBFILTRONIK

SAMPLIFIRE

VOKT

IVORY

ZUDAKABASS

BONEYARD

& more ...

Votre place comprend des boissons sans alcool en illimité !!

Lien des préventes : https://www.placeminute.com/nouvel_an/drop_in_bass_new_year_party_round_5_-_subfiltronik_ayonikz_soberts_more,1,17670.html?id_date=66788

ENTREE UNIQUEMENT SUR PRESENTATION DE PREVENTE

SOIREE INTERDITE AUX MINEURS

Site web : https://www.placeminute.com/nouvel_an/drop_in_bass_new_year_party_round_5_-_subfiltronik_ayonikz_soberts_more,1,17670.html?id_date=66788

Infos réservation :

Préventes Tél. 01 39 28 92 52