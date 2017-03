Plus d'infos sur le concert Festival Electrochic, La Versailles Touch à Velizy Villacoublay

Jeudi 2 mars à partir de 20h : ENCORE ! / TURZI / SAINT MICHEL :

Encore !

Après un parcours commun riche en collaborations, les 3 versaillais Charles Templier, Guillaume Marnez et Baudouin Marnez décident de fonder Encore! et réussissent le mix audacieux rock-électro-disco. Synthèse de l'énorme quantité de musique écoutée et jouée ainsi que de l'envie de voir le public danser, leur premier E.P. voit le jour. Très vite relayée par la presse et les blogs, la musique d'-Encore !- se fait rapidement connaitre en France, puis, partout dans le monde.

Le premier concert confirme la maturité du groupe et sa volonté d'en découdre sur scène.

Turzi Electronique Expérience

Turzi Electronique Expérience est un groupe uni-personnel de rock disciplinaire et narcotique imaginé et contrôlé par le versaillais Romain Turzi. Sa musique subversive puise sa source dans la musique de film italienne, le rock allemand, Jean-Michel Jarre ou Kraftwerk. Complet, élégant et hypnotique sur scène.

Saint Michel

Saint Michel est composé de jeunes hommes de Versailles, berceau de la french touch. Leurs aînés les ont d'ailleurs adoubés sans l'ombre d'une hésitation dès l'écoute de leurs premières maquettes. Leur style : « big pop », une « électro sentimentale » comme ils aiment à décrire l'assemblage de leurs chansons, des mélodies frondeuses et mélancoliques. Quelque part entre Air et Mgmt, Saint Michel écrit une nouvelle page de l'électropop.

*****************************

Vendredi 3 mars à partir de 20h : JUAREZ / THYLACINE / DANGER

Juarez

Guillaume Bachelé et Rémi Alexandre (collaborateur de Syd Matters) réalisent le score de 2666, roman fleuve de Roberto Bolaño mis en scène par Julien Gosselin, qui se situe dans le Chihuahua (Mexique). De cette collaboration est née Juárez dont la musique, affranchie du récit fictionnel est une plongée suffocante au coeur de « la capitale mondiale du meurtre ». Sur les travaux du vidéaste Pierre Martin et du photographe Guillaume Herbaut, la musique de Juárez, à la frontière de la musique électronique et du rock progressif, « gravent les images dans un marbre maléfique » (Le Temps).

Thylacine

Aussi rusé que le tigre de Tasmanie dont il porte le mystérieux nom, Thylacine ne craint pas le danger : il improvise, n'hésite pas à sortir son sax alto et fait corps avec sa musique pour ne pas être l'esclave des machines. Entre world et electro, ce petit génie de 25 ans installe les choses en douceur avant de glisser progressivement dans un trip au beat implacable, aux images planantes, nous entraînant dans un voyage intime et sauvage au but mystérieux.

Danger

Incontournable de la scène électro française, reconnu de New-York à Tokyo ou Paris pour ses lives retournants, notre homme masqué est un producteur, artiste et graphiste. Sa musique est notamment influencée par la house des années 80, ainsi que les bandes-son de jeux vidéo, employant massivement des synthétiseurs comparables au style de Kavinsky. En geek avoué, l'artiste met en scène son personnage dans un univers graphique ultra scénarisé proche du manga.

*****************************

Samedi 4 mars à partir de 20h : CASPIAN POOL / AGAR AGAR / CASSIUS DJ SET

Caspian Pool

Au cours d'un voyage improbable au bord de la mer Caspienne en Azerbaïdjan, Low Bird et Jimmy Q décident de plonger tous les deux dans Caspian Pool. Fortement influencés par les synthés ex-RDA et l'italo disco (Space, Ganymed), les deux français originaires d'Annecy taillent une électro glam athlétique et explosive.

Pour leur premier EP HOT, ils ont fait appel aux anglais Oliver Wright (Hot Chip, The 2 Bears) et Mazen Murad (Björk, Blur...).

Agar Agar

Clara & Armand forment ce duo dont la musique rythmée rappelle les années 80. Elle avec sa voix puissante et sensuelle, lui aux machines, ils nous livrent cette synth-pop entremêlée d'une acid disco survoltée, qui raisonne dans nos têtes avec une fraîcheur indiscutable. À mi-chemin entre influences pop et techno, Agar Agar cultive le desinvolte tout en restant elegant.

Cassius DJ set

Depuis 1988, date de leur première rencontre dans un studio d'enregistrement, Philippe Zdar et Hubert BoomBass, n'ont pas cessé d'occuper les dancefloors et de tordre dans tous les sens la notion de French Touch. Avec quatre disques sous le coude en une quinzaine d'années, sans jamais céder à la pression commerciale, ils sont passés maîtres en beats house, samples de disco filtrée, de groove funky, de hip-hop et de pop californienne des seventies. Après 5 ans d'absence, Cassius est de retour avec Ibifornia, album double-face où se retrouve toute leur bande de potes (Pharrell, Cat Power, Mike D des Beastie Boys,...), surnommé affectueusement par le duo comme leur Cassius and Family Stone.

En guise de final à ElectroChic, ils nous livreront un DJ set diaboliquement funky capable de faire le grand écart entre Ibiza, Berlin, New York et la côte ouest de la Californie, de s'aventurer vers la techno minimale ou le baléaric, le r'n'b ou la pop chantée, comme de se souvenir de la grande époque du disco.