Plus d'infos sur le concert Suites Dansées à St Quentin en Yvelines

À la croisée des arts, dans une rencontre intime toujours renouvelée, mouvements et notes se répondent. Un dialogue unique entre le claveciniste Christophe Rousset et le danseur Alban Richard. Une fête de l'instant partagé. Christophe Rousset et Alban Richard nous convient à un récital de suites de danse issues du répertoire pour clavecin des XVIIe et XVIIIe siècles. Expérience inédite et audacieuse que ce processus de mise en mouvements et en images du répertoire, avant tout abstrait, qui est celui du clavecin. Afin de rendre plus vivante et risquée cette relation entre la musique et la danse, chaque récital s'appuie sur un programme unique, toujours renouvelé. Le claveciniste et chef d'orchestre des Talens Lyriques, Christophe Rousset, dévoile les oeuvres musicales au dernier moment, tandis que le chorégraphe et directeur du centre chorégraphique national de Caen en Normandie, Alban Richard, développe une danse en improvisation et composition instantanée. La danse imprévisible, instinctive, se fait matière sonore, vibrante et fluide, tandis que la musique s'enroule et se déroule en sonorités cristallines.De gigues en gavottes, de rigaudons en menuets, Suites dansées célèbre le rythme et l'inventivité. Le spectateur se fait le complice de ces instants précieux de partage où chacun puise chez l'autre la source de sa propre inspiration.