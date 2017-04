Plus d'infos sur le concert Standards Pop & Funk à St Quentin en Yvelines

Un hommage aux immenses chanteurs des 70's et 80's, tels Stevie Wonder, Al Jarreau, Michael Jackson... Après la Seconde Guerre mondiale, une nouvelle génération d'artistes exceptionnels oriente la grande histoire du Jazz vers de nouveaux développements, qui l'éloignent sensiblement de certaines de ses racines populaires et tout autant des salles de danse. En parallèle, sous le poids persistant du Blues, naissent le Rhythm n'Blues, puis la Soul music, dans laquelle toute la communauté noire américaine se reconnaîtra au cours des années 1950 et 1960, et qui irriguera toute la culture Pop et Funk des années 1970 et 1980. Né sur l'ÎIe Maurice, Linley Marthe est profondément marqué par cette musique qui charpente tout son apprentissage de la basse électrique, instrument emblématique de cette époque tout comme le clavier Fender Rhodes, l'un et l'autre ayant gagné leurs galons auprès des instrumentistes les plus avancés de leur temps.