Du tempérament, un jeu inspiré et puissant, un engagement expressif et énergique, le Quatuor Ardeo est l'un des plus talentueux de sa génération. Pour ce troisième et dernier rendez-vous de la saison, il clôt le cycle des quatuors de Schumann et les met en regard avec les dissonances contemporaines de Silvestrov et la plénitude de Beethoven. Ce troisième et dernier quatuor de Schumann est considéré comme le plus ambitieux et le plus audacieux. Les quatre mouvements s'écoutent comme une rêverie qui va de la grâce et la fragilité à un rondo, sorte de carnaval, reprenant le principe de danses stylisées. Emblématique du romantisme si personnel de Schumann, alternance d'élans lyriques et de pensées sombres, cette oeuvre est sans conteste un des diamants bruts de la musique de chambre.

Le compositeur ukrainien Valentyn Silvestrov signe ici ce qu'il considère comme « un poème sur le destin de la musique dans ces deux cents dernières années ». OEuvre phare de la musique contemporaine, elle fait résonner ensemble le langage classique et romantique, nourri de l'écriture tonale et des éléments de musique concrète et dodécaphonique. Un hommage à la musique toute entière, ses pleins et ses déliés, ses sons et ses silences.

Le troisième quatuor de Beethoven, dédié au Prince Razumovsky, source d'inspiration pour Schumann, invite l'auditeur à une attention recueillie. L'introduction très lente établit un climat spécifique qui prépare à un finale effréné, véritable course échevelée. Une oeuvre majeure du maître viennois où il se défait de toutes les entraves de la société.

Date : mardi 14 mars 2017