Plus d'infos sur le concert Traviata à Sartrouville

2H

Traviata – Vous méritez un avenir meilleur conception JUDITH CHEMLA, FLORENT HUBERT, BENJAMIN LAZARdirection musicale FLORENT HUBERTmise en scène BENJAMIN LAZAR Une Traviata libre. Plongeant dans l'inconnu...La Traviata est l'un des opéras les plus célèbres. La musique de Verdi, le livret de Francesco Maria Plave inspiré de La Dame aux camélias d'Alexandre Dumas fils, l'interprétation inoubliable de Maria Callas participent de sa légende. Le destin de cette courtisane dévoyée, son histoire d'amour avec le fils d'un grand bourgeois continuent de nous toucher. Cette longue fête qui se conclut dans la ruine et la mort nous fascine encore par la beauté de ses excès. Dans le même espace, les musiciens mêlés aux chanteurs-acteurs explorent la fougue lyrique de Verdi autant qu'ils incarnent les personnages de La Dame aux camélias. De cet entrelacement des oeuvres, naît un jeu entre le parlé et le chanté, entre le français et l'italien. L'occasion pour les acteurs de se mettre à chanter pour dire plus, pour dire autrement, pour dire autre chose.Distributionavec Florent Baffi, Damien Bigourdan, Jérôme Billy, Renaud Charles, Elise Chauvin, Judith Chemla, Axelle Ciofolo, Myrtille Hetzel, Bruno Le Bris, Gabriel Levasseur, Sébastien Llado, Benjamin Locher, Marie Salvat d'après La Traviata de Giuseppe Verdi arrangements Florent Hubert, Paul Escobar chef de chant Alphonse Cemin scénographie Adeline Caron costumes Alain Blanchot lumière Maël Iger maquillage et coiffures Mathilde Benmoussa