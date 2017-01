Plus d'infos sur le concert Trio Zadig à Marly le Roi

TRIO ZADIGAu programme de cet après-midi musical :Trio Hob XV n°12 en mi mineur de Haydn,Trio op 1 n°3 en do mineur de Beethovenet Trio n°1 en ré mineur de SchumannPiano Ian Barber, violon Boris Borgolotto, violoncelle Marc Girard GarciaConcert du nouvel an !Né de la rencontre de deux amis d'enfance et d'un pianiste américain, ce trio partage une même passion pour la musique de chambre et a déjà remporté huit prix dans cinq concours internationaux en France, en Italie et en Autriche. Il allie sensibilité et intensité de jeu au sein d'un répertoire allant de Haydn à la musique contemporaine.Il est invité à se produire pour la radio ORF à Vienne ainsi que dans l'émission de Gaëlle Le Gallic sur France Musique. Il est actuellement en résidence à la Chapelle Musicale Reine Élisabeth de Bruxelles dans la classe du Quatuor Artemis et bénéficie des conseils du Trio Wanderer à Paris.En partenariat avec la Ville de Marly-le-Roi