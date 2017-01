Plus d'infos sur le concert Mahna à Marly le Roi

MAHNAMise en scène Jean-Yves Pénafiel, design sonore Jean-Marc Aringoli, avec Louisa Baïlèche, Serena Fisseau, Emmanuelle Gabarra, Jean-Yves Pénafiel, Arnaud VernetMahna réunit cinq athlètes de la voix, deux hommes et trois femmes, pour « un pas de cinq vocal à plein corps ». Cinq voix a capella, qui se font tour à tour rugueuses, lyriques, violentes ou caressantes. À l'opposé de tout formatage musical, dans des langues réelles ou inventées, leurs compositions donnent avant tout à entendre la beauté brute des voix : entre transe et mystère, un concert centré sur l'humain, puissant, vibrant.L'expression vocale originale et soutenue, la présence impliquée des corps, la mise en espace sobre et inventive au service des chanteurs et du sens donnent à Mahna les atouts d'un spectacle total. Un moment de grâce et de plaisir où les voix sculptent l'espace et réenchantent le monde.Durée : 1 h 10