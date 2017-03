Plus d'infos sur le concert Index à Marly le Roi

INDEXChorégraphie et interprétation Mustapha Ridaoui (ou Michaël Auduberteau), Youssef Bel Baraka (ou Fouad Kouchy), Rudy Torres (ou Oussama Traoré), Tony Baron, Mounir KerfahCette pièce chorégraphique pour cinq danseurs et 351 livres mêle danse hip hop, mime et détournement d'objets tout en teintant son propos de moments plus poétiques et de petites touches narratives pleines d'humour et de dérision.Dans un salon où trône une grande bibliothèque, les protagonistes se rencontrent, se confrontent et s'interrogent sur la place du livre dans leur quotidien. La compagnie associe virtuosité, esthétisme et interaction entre corps et décor : la mise en forme est burlesque, le message original et le plaisir total ! À découvrir en famille.Durée : 1 h