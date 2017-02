Plus d'infos sur le concert Aladin, Faites Un Voeu ! à Mantes la Ville

En accord avec Aeternalis Music et Pôle Nord production

Un marché à l'aube, des parfums et des couleurs d'orient, des marchands joyeux. Au loin on aperçoit un magnifique palais. Un jeune garçon du nom d'Aladin déambule, il se débrouille comme il peut pour vivre, il vole parfois pour nourrir son jeune frère adoptif, son unique famille...Ce spectacle musical familial vous invite à suivre les aventures d'Aladin, de sa quête de la lampe magique à sa grande histoire d'amour avec la Princesse. Inspiré du Conte des mille et une nuits, avec chanteurs, danseurs et comédiens sur scène, Aladin, faites un voeu ! est un voyage plein de couleurs et de magie, qui ravira petits et grands ! A partir de 7 ans