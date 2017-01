Plus d'infos sur le concert Princes Des Neiges à Le Chesnay

ORCHESTRE NATIONAL D'ÎLE-DE-FRANCEDIRECTION ENRIQUE MAZZOLA PIANO ALEXANDER GAVRYLYUKDANIEL NELSON STEAMPUNK BLIZZARD (7') CRÉATION – COMMANDE DE L'ORCHESTRE NATIONAL D'ILE-DE-FRANCE EDVARD GRIEG CONCERTO POUR PIANO EN LA MINEUR (30') PETR LLITCH TCHAÏKOVSKI SYMPHONIE N°5 EN MI MINEUR OP. 64 (48') DURÉE 1H40 AVEC ENTRACTEPrinces des neiges Parmi les concertos romantiques, celui d'Edvard Grieg (1868) est probablement le plus lyrique : virtuose et plein d'élan, il est marqué par la fougue de la jeunesse (Grieg n'avait que vingt-cinq ans lorsqu'il l'a écrit...). Les pianistes d'aujourd'hui se délectent de cette musique généreuse aux parfums nordiques.L'Ukrainien Alexander Gavrylyuk interprète ce concerto comme personne. Formé à Kiev, il a remporté la prestigieuse médaille d'or du Concours international Horowitz quand il avait quinze ans. Sa vie s'est ensuite partagée entre l'Ukraine, l'Autriche, le Japon et l'Australie... ce qui donne à son style une hauteur de vue tout autant qu'il sait conserver l'intensité des pays slaves. La Cinquième Symphonie de Tchaïkovski (1888) s'accorde bien avec ce concerto : nostalgique et puissante, elle reprend dans chaque mouvement un thème (celui du « destin ») qui culmine avec de magnifiques sonneries de cuivres. Retrouvez l'Orchestre National d'Île-de-France au grand complet pour ce programme exceptionnel autour de la symphonie n°5 de Tchaïkovski dirigé par son flamboyant directeur, Enrique Mazzola.