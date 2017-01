Plus d'infos sur le concert Musique Pour Tous à Le Chesnay

LA MUSIQUE POUR TOUS RENDEZ-VOUS MUSICAUX PRÉSENTÉS PAR SERGE KAUFMANNPour cette deuxième partie de saison, la clarinette et le piano sont au programme.À LA DÉCOUVERTE DE LA CLARINETTE AVEC LES « FLAMANTS NOIRS » MARDI 31 JANVIER 2017 20h30J'ai demandé aux jeunes musiciens de l'ensemble « Les Flamants noirs », de nous raconter en musique l'histoire de leur instrument et de nous présenter tous les membres de cette grande famille, de la clarinette la plus aiguë à la clarinette contrebasse qui est une rareté, sans oublier le « cor de basset » à la sonorité si particulière. Ce voyage nous vaudra d'entendre en une passionnante succession, des pages de musique classique, de musique des Balkans et de musique de jazz.FRÉDÉRIC CHOPIN AVEC LA PIANISTE EMMANUELLE SWIERCZMERCREDI 10 MAI 2017 20h30Après ses études au Conservatoire de Paris, Emmanuelle Swiercz a été lauréate de nombreux concours nationaux et internationaux et a tout aussitôt entamé une brillante carrière qui l'a conduite à se produire en récital ou en soliste dans le monde entier. Elle vient de remporter un très grand succès discographique avec ses quatre premiers disques consacrés à Rachmaninov, Schumann, Liszt et Frédéric Chopin. C'est dans la musique de ce dernier que nous l'entendrons, un compositeur dont elle sait traduire sans emphase, avec une rare intériorité, l'intime pensée. Au programme : Valses, Ballades et Nocturnes.Serge Kaufmann