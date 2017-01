Plus d'infos sur le concert Les Mardis Du Jazz à Le Chesnay

Les Mardis du JazzRENDEZ-VOUS MUSICAUX PROPOSÉS PAR JOSÉ FALLOT ET L'ASSOCIATION JAZZ AU CHESNAY PARLY 2 AVEC LE SOUTIEN DE LA SPEDIDAMJACP INVITE LE PIANISTE OLIVIER HUTMAN EN TRIO MARDI 24 JANVIER 2017 - 20h30Pianiste tout-terrain par excellence, habitué des clubs de jazz et des grandes tournées internationales, Olivier, accompagnateur prisé est aussi un soliste et un compositeur remarquable. Olivier Hutman : piano, José Fallot : basse, Étienne Brachet : batterie----CLAUDIA SOLAL ET BENJAMIN MOUSSAY POUR LA SORTIE DE LEUR NOUVEL ALBUM MARDI 7 MARS 2017 - 20h302 artistes au « top » de leur instrument, des compositions qui nous font sortir de notre quotidien, des sonorités qui peuvent paraître surprenantes dans la réalité acoustique de leur duo. Claudia Solal : chant, Benjamin Moussay : piano En première partie, l'atelier combo du JACP-----ANOTHER ROMANTIC RÉUNION MARDI 23 MAI 2017 - 20h30La formation de José Fallot (composée de 6 musiciens) revient avec de nouvelles compositions et des ré-arrangements. Une formule instrumentale plus étoffée dans la lignée du groupe « Steps Ahead ». José Fallot : basse, composition et arrangements, Pierre-Olivier Govin : saxophone, Pascal Bivalski : vibraphone, Sylvestre Planchais : guitare, Renaud Palisseaux : piano, Étienne Brachet : batterie