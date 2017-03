Plus d'infos sur le concert Francois Morel à Conflans sainte Honorine

Il nous annonçait La Fin du monde est pour dimanche, mais finalement elle n'eut pas lieu. Tant mieux ! Car pour notre plus grand bonheur, François Morel remonte sur scène pour nous chanter La Vie. Sous l'oeil toujours complice de Juliette et Antoine Sahler, c'est tendre, chaleureux, attachant et brillamment tissé. Du Morel dans le texte.Personnes à mobilité réduite : se présenter 10 minutes avant l'ouverture des portes avec son billet.