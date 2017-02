Plus d'infos sur le concert Photograph à Conflans sainte Honorine

Trio electro-rock aux refrains enivrants. Les trois musiciens jonglent entre les guitares, entre le 8 beat, la mouvance berlinoise toujours empreint de leur « french touch. » So british et tellement français, l'alchimie prend instantanément avec souci d'élégance, de nouveauté et d'audace.

Site web : http://www.mjcconflans.org