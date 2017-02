Plus d'infos sur le concert Traviata à Beynes

LA TRAVIATA / VOUS MERITEZ UN AVENIR MEILLEURDans cette adaptation de Benjamin Lazar, huit musiciens et six chanteurs-comédiens font vivre et mourir La Traviata, cette icône de l'opéra, tragique histoire d'amour entre Violetta et Alfredo. Ils explorent à la fois la partition de Verdi et les personnages de La Dame aux Camélias, drame d'Alexandre Dumas. Un mélange s'instaure alors entre les époques, à l'image du personnage de Violetta, être profondément lié à la société de son époque mais également porteuse d'une intemporelle façon d'interroger le rapport à l'amour, à la maladie, à la brièveté de la vie et à la liberté de la femme.