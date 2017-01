Plus d'infos sur le concert Liane Foly, Crooneuse à Andresy

LIANE FOLY "CROONEUSE"Après diverses expériences à la télévision et au théâtre, Liane Foly revient à la musique en 2016 avec un tout nouvel album "Crooneuse". Accompagnée d'un big band, Liane Foly revient à ses premières amours, le jazz, et fait swinguer quelques-unes des plus belles chansons françaises.