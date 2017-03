Plus d'infos sur le spectacle Le Vide Essai De Cirque à St Quentin en Yvelines

Un spectacle écrit par : Fragan Gehlker , acrobate à la corde

Création musicale et régie de piste : Alexis Auffray

Dramaturgie : Maroussia Diaz Verbèke

Sur une idée originale de : Fragan Gehlker

Lumière : Clément Bonnin

assisté par : Perrine Cado

Costumes : Léa Gadbois-Lamer

Régie générale : Adrien Maheux

Diffusion : Anna Tauber

Administration : Roselyne Burger

Le Vide, qui est autant un spectacle qu'une performance, nous emmène à quinze mètres du sol ! Là où se jouent danger, absurdité, doute métaphysique et excitation enfantine. Une forme de cirque vertigineux, drôle et intense où l'on peut autant voir une visite de l'essai philosophique Le Mythe de Sisyphe d'Albert Camus, qu'un questionnement sur la discipline de cirque de la corde lisse : cet objet simple qu'est une corde suspendue au plafond.

Fragan Gehlker grimpe inlassablement le long de cette corde, jouant avec ses limites (et les nôtres !), jusqu'à l'épuisement. Artiste à l'agilité reptilienne, Fragan associe la grâce et la force d'un funambule... vertical. Accompagné des cordes du violoniste Alexis Auffray, également symphoniste de bandes magnétiques, il donne à son agrès une puissance poétique inédite, tout en jouant avec son caractère brut et rugueux.

Ce spectacle rare, imaginé par Fragan Gehlker, rejoint pour l'écriture par Alexis Auffray et pour la dramaturgie par Maroussia Diaz Verbèke, ne peut exister qu'en épousant les caractéristiques techniques des lieux qui l'accueillent pour une perpétuelle recréation. Comme le symbole du travail de l'artiste qui remet quotidiennement l'ouvrage sur le métier.

Date : vendredi 3 mars 2017 au samedi 11 mars 2017

